Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 523%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 129
- Trade
- 1222
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.62
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 626%
- Abbonati
- 82
- Settimane
- 213
- Trade
- 5526
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 535%
- Abbonati
- 20
- Settimane
- 84
- Trade
- 613
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.32
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 735%
- Abbonati
- 34
- Settimane
- 29
- Trade
- 655
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.75
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 577%
- Abbonati
- 113
- Settimane
- 51
- Trade
- 1587
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.85
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 635%
- Abbonati
- 23
- Settimane
- 45
- Trade
- 142
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.19
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 246%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 72
- Trade
- 440
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.34
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 1 751%
- Abbonati
- 22
- Settimane
- 157
- Trade
- 606
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 4.15
- DD massimo
- 27%
- Crescita
- 5 202%
- Abbonati
- 5
- Settimane
- 238
- Trade
- 1463
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 129%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 57
- Trade
- 550
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 2.19
- DD massimo
- 17%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.