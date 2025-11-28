- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
3.01 USD
Worst Trade:
-2.44 USD
Profitto lordo:
16.80 USD (1 988 pips)
Perdita lorda:
-5.34 USD (747 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.39 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.63%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
1.68 USD
Perdita media:
-2.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.86 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
4.86 USD (4.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.44% (4.94 USD)
Per equità:
5.84% (5.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|5
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|712
|GBPJPY
|-551
|EURUSD
|557
|GBPUSD
|363
|XAUUSD
|160
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.01 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.39 USD
Massima perdita consecutiva: -4.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 102
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
itexsys-Platform
|0.67 × 3
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
TickmillUK-Live
|0.75 × 4
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
|
Exness-MT5Real8
|0.79 × 891
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7094
|
VTMarkets-Live
|0.80 × 96
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
0%
12
83%
100%
3.14
0.96
USD
USD
6%
1:500