SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Prometheus 13
Aldrenei Vilela Da

Prometheus 13

Aldrenei Vilela Da
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
3.01 USD
Worst Trade:
-2.44 USD
Profitto lordo:
16.80 USD (1 988 pips)
Perdita lorda:
-5.34 USD (747 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.39 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.63%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
1.68 USD
Perdita media:
-2.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.86 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
4.86 USD (4.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.44% (4.94 USD)
Per equità:
5.84% (5.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 3
GBPJPY 3
EURUSD 3
GBPUSD 2
XAUUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 5
GBPJPY -4
EURUSD 5
GBPUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 712
GBPJPY -551
EURUSD 557
GBPUSD 363
XAUUSD 160
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.01 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.39 USD
Massima perdita consecutiva: -4.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 102
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
StriforLLC-Live
0.72 × 18
TickmillUK-Live
0.75 × 4
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real8
0.79 × 891
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7094
VTMarkets-Live
0.80 × 96
138 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 14:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Prometheus 13
30USD al mese
11%
0
0
USD
112
USD
1
0%
12
83%
100%
3.14
0.96
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.