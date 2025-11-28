- Crescita
Trade:
23
Profit Trade:
7 (30.43%)
Loss Trade:
16 (69.57%)
Best Trade:
304.16 USD
Worst Trade:
-125.90 USD
Profitto lordo:
490.38 USD (14 380 pips)
Perdita lorda:
-482.60 USD (15 337 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (35.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.16 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.66%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
14 (60.87%)
Short Trade:
9 (39.13%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
70.05 USD
Perdita media:
-30.16 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-163.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-236.56 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.84 USD
Massimale:
242.26 USD (8.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.71% (241.66 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_ORB
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_ORB
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_ORB
|-957
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +304.16 USD
Worst Trade: -126 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.83 USD
Massima perdita consecutiva: -163.06 USD
