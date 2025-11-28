- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
48 (82.75%)
Loss Trade:
10 (17.24%)
Best Trade:
8.11 USD
Worst Trade:
-7.24 USD
Profitto lordo:
98.52 USD (7 792 pips)
Perdita lorda:
-26.48 USD (1 913 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (61.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.72 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
36.49%
Massimo carico di deposito:
3.32%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
28 (48.28%)
Short Trade:
30 (51.72%)
Fattore di profitto:
3.72
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.86 USD (6)
Crescita mensile:
71.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.47 USD (12.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.85% (24.47 USD)
Per equità:
0.91% (1.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|18
|EURUSD
|13
|NZDUSD
|12
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|4
|USDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|29
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|19
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|-7
|USDCHF
|6
|NZDCHF
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|2.9K
|EURUSD
|288
|NZDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|827
|USDCAD
|-344
|USDCHF
|451
|NZDCHF
|-132
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.11 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +61.72 USD
Massima perdita consecutiva: -23.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLLC-Live02
|0.45 × 647
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.72 × 362
|
Tickmill-Live09
|0.75 × 28
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|1.20 × 5
|
Exness-Real7
|2.68 × 130
|
Exness-Real6
|3.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live11
|3.56 × 9
|
VantageInternational-Live 20
|4.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|5.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|5.04 × 25
Non ci sono recensioni
