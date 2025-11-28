SegnaliSezioni
Rifki Maulana

Kiki ini

Rifki Maulana
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 72%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
48 (82.75%)
Loss Trade:
10 (17.24%)
Best Trade:
8.11 USD
Worst Trade:
-7.24 USD
Profitto lordo:
98.52 USD (7 792 pips)
Perdita lorda:
-26.48 USD (1 913 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (61.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.72 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
36.49%
Massimo carico di deposito:
3.32%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
28 (48.28%)
Short Trade:
30 (51.72%)
Fattore di profitto:
3.72
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.86 USD (6)
Crescita mensile:
71.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.47 USD (12.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.85% (24.47 USD)
Per equità:
0.91% (1.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 18
EURUSD 13
NZDUSD 12
GBPUSD 8
USDCAD 4
USDCHF 2
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 29
EURUSD 10
NZDUSD 19
GBPUSD 18
USDCAD -7
USDCHF 6
NZDCHF -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 2.9K
EURUSD 288
NZDUSD 1.9K
GBPUSD 827
USDCAD -344
USDCHF 451
NZDCHF -132
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.11 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +61.72 USD
Massima perdita consecutiva: -23.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLLC-Live02
0.45 × 647
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
LQDLtd-Live02
0.72 × 362
Tickmill-Live09
0.75 × 28
VantageInternational-Live 14
1.00 × 11
ICMarketsSC-Live22
1.20 × 5
Exness-Real7
2.68 × 130
Exness-Real6
3.14 × 7
ICMarketsSC-Live11
3.56 × 9
VantageInternational-Live 20
4.50 × 2
Tickmill-Live02
5.00 × 4
DooFintech-Live 5
5.00 × 1
Swissquote-Live6
5.04 × 25
Non ci sono recensioni
2025.11.28 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
