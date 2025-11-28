- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
11 (68.75%)
Loss Trade:
5 (31.25%)
Best Trade:
122.38 USD
Worst Trade:
-95.04 USD
Profitto lordo:
418.27 USD (1 536 pips)
Perdita lorda:
-326.44 USD (2 934 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (79.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
67 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
5.74 USD
Profitto medio:
38.02 USD
Perdita media:
-65.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-182.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.22 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.41 USD
Massimale:
182.22 USD (1.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD-STD
|92
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD-STD
|-1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +122.38 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +79.85 USD
Massima perdita consecutiva: -182.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni