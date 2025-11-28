SegnaliSezioni
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin C657334

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
11 (68.75%)
Loss Trade:
5 (31.25%)
Best Trade:
122.38 USD
Worst Trade:
-95.04 USD
Profitto lordo:
418.27 USD (1 536 pips)
Perdita lorda:
-326.44 USD (2 934 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (79.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
67 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
5.74 USD
Profitto medio:
38.02 USD
Perdita media:
-65.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-182.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.22 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.41 USD
Massimale:
182.22 USD (1.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-STD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-STD 92
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-STD -1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.38 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +79.85 USD
Massima perdita consecutiva: -182.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 67 days
