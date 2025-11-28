- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
129 (76.78%)
Loss Trade:
39 (23.21%)
Best Trade:
40.05 USD
Worst Trade:
-74.27 USD
Profitto lordo:
337.77 USD (169 796 pips)
Perdita lorda:
-520.86 USD (198 932 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (18.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.63 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
161 (95.83%)
Short Trade:
7 (4.17%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-1.09 USD
Profitto medio:
2.62 USD
Perdita media:
-13.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-269.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.43 USD (5)
Crescita mensile:
-99.82%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.09 USD
Massimale:
300.95 USD (99.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.19% (0.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_i
|-183
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_i
|-29K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.05 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.56 USD
Massima perdita consecutiva: -269.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni