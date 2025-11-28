SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Andsync Master
Andriamanalinirina Masinan Andriantsoa

Andsync Master

Andriamanalinirina Masinan Andriantsoa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
129 (76.78%)
Loss Trade:
39 (23.21%)
Best Trade:
40.05 USD
Worst Trade:
-74.27 USD
Profitto lordo:
337.77 USD (169 796 pips)
Perdita lorda:
-520.86 USD (198 932 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (18.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.63 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
161 (95.83%)
Short Trade:
7 (4.17%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-1.09 USD
Profitto medio:
2.62 USD
Perdita media:
-13.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-269.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.43 USD (5)
Crescita mensile:
-99.82%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.09 USD
Massimale:
300.95 USD (99.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.19% (0.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_i 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_i -183
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_i -29K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.05 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.56 USD
Massima perdita consecutiva: -269.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 25 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati