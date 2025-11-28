- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
2 (20.00%)
Loss Trade:
8 (80.00%)
Best Trade:
5.08 USD
Worst Trade:
-4.71 USD
Profitto lordo:
6.50 USD (1 008 pips)
Perdita lorda:
-25.07 USD (3 898 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.63
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
5.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.26
Profitto previsto:
-1.86 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-25.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.07 USD (8)
Crescita mensile:
-1.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.65 USD
Massimale:
25.07 USD (12.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.50% (25.07 USD)
Per equità:
1.87% (18.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.08 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +5.08 USD
Massima perdita consecutiva: -25.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
982
USD
USD
1
0%
10
20%
98%
0.25
-1.86
USD
USD
3%
1:200