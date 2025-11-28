SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / UJ AVIEN 1R
Duc Hoang Vu

UJ AVIEN 1R

Duc Hoang Vu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
2 (20.00%)
Loss Trade:
8 (80.00%)
Best Trade:
5.08 USD
Worst Trade:
-4.71 USD
Profitto lordo:
6.50 USD (1 008 pips)
Perdita lorda:
-25.07 USD (3 898 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.63
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
5.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.26
Profitto previsto:
-1.86 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-25.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.07 USD (8)
Crescita mensile:
-1.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.65 USD
Massimale:
25.07 USD (12.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.50% (25.07 USD)
Per equità:
1.87% (18.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -2.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.08 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +5.08 USD
Massima perdita consecutiva: -25.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.01 02:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 11:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.