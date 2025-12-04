- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
738
Profit Trade:
260 (35.23%)
Loss Trade:
478 (64.77%)
Best Trade:
127.74 USD
Worst Trade:
-73.80 USD
Profitto lordo:
3 452.12 USD (234 975 pips)
Perdita lorda:
-3 559.63 USD (230 945 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (97.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.18 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
37.35%
Massimo carico di deposito:
24.60%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
380 (51.49%)
Short Trade:
358 (48.51%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
13.28 USD
Perdita media:
-7.45 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-225.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.02 USD (26)
Crescita mensile:
42.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
565.50 USD
Massimale:
656.07 USD (115.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.97% (569.26 USD)
Per equità:
20.40% (155.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|718
|XAGUSD
|8
|GBPJPY
|4
|US100
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-43
|XAGUSD
|-76
|GBPJPY
|18
|US100
|1
|EURUSD
|-5
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|0
|USDJPY
|-4
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|XAGUSD
|-1.3K
|GBPJPY
|1.3K
|US100
|613
|EURUSD
|-208
|NZDUSD
|26
|EURJPY
|-18
|USDJPY
|-153
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +127.74 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +97.33 USD
Massima perdita consecutiva: -225.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
This is my methode
