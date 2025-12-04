SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Metode SNR
Indra Divani Adhi Nugraha

Metode SNR

Indra Divani Adhi Nugraha
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -57%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
738
Profit Trade:
260 (35.23%)
Loss Trade:
478 (64.77%)
Best Trade:
127.74 USD
Worst Trade:
-73.80 USD
Profitto lordo:
3 452.12 USD (234 975 pips)
Perdita lorda:
-3 559.63 USD (230 945 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (97.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.18 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
37.35%
Massimo carico di deposito:
24.60%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
380 (51.49%)
Short Trade:
358 (48.51%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
13.28 USD
Perdita media:
-7.45 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-225.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.02 USD (26)
Crescita mensile:
42.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
565.50 USD
Massimale:
656.07 USD (115.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.97% (569.26 USD)
Per equità:
20.40% (155.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 718
XAGUSD 8
GBPJPY 4
US100 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -43
XAGUSD -76
GBPJPY 18
US100 1
EURUSD -5
NZDUSD 1
EURJPY 0
USDJPY -4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.8K
XAGUSD -1.3K
GBPJPY 1.3K
US100 613
EURUSD -208
NZDUSD 26
EURJPY -18
USDJPY -153
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +127.74 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +97.33 USD
Massima perdita consecutiva: -225.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
This is my methode
Non ci sono recensioni
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
