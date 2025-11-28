- Crescita
Trade:
372
Profit Trade:
259 (69.62%)
Loss Trade:
113 (30.38%)
Best Trade:
87.04 USD
Worst Trade:
-75.48 USD
Profitto lordo:
1 444.39 USD (4 906 294 pips)
Perdita lorda:
-1 166.39 USD (4 314 742 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (43.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
191 (51.34%)
Short Trade:
181 (48.66%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
5.58 USD
Perdita media:
-10.32 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-74.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.54 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.77 USD
Massimale:
321.12 USD (81.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|210
|BTCUSD
|100
|ETHUSD
|61
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|287
|BTCUSD
|-24
|ETHUSD
|19
|USDJPY
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|348K
|BTCUSD
|224K
|ETHUSD
|24K
|USDJPY
|-425
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.04 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +43.62 USD
Massima perdita consecutiva: -74.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.17 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|7.11 × 9
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.45 × 1443
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
The Patient Sniper is a minimalist trading strategy designed for consistency and discipline.
We open only 1–2 positions at a time, focusing on high-probability setups with clear risk control.
No scalping, no noise – each trade is carefully planned and held until Take Profit or a solid profit target is reached.
This signal emphasizes patience, accuracy, and transparency.
Ideal for traders who value stability, low drawdown, and a clean trading history.
Main instrument: XAUUSD (Gold).
Risk management: strict lot sizing, clear TP levels, and no overtrading.
Follow this signal if you prefer quality over quantity.
