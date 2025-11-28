SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Patience Shot
Chatrmongkol Potidokmai

Patience Shot

Chatrmongkol Potidokmai
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real18
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
372
Profit Trade:
259 (69.62%)
Loss Trade:
113 (30.38%)
Best Trade:
87.04 USD
Worst Trade:
-75.48 USD
Profitto lordo:
1 444.39 USD (4 906 294 pips)
Perdita lorda:
-1 166.39 USD (4 314 742 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (43.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
191 (51.34%)
Short Trade:
181 (48.66%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
5.58 USD
Perdita media:
-10.32 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-74.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.54 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.77 USD
Massimale:
321.12 USD (81.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 210
BTCUSD 100
ETHUSD 61
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 287
BTCUSD -24
ETHUSD 19
USDJPY -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 348K
BTCUSD 224K
ETHUSD 24K
USDJPY -425
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.04 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +43.62 USD
Massima perdita consecutiva: -74.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real17
0.17 × 6
ICTrading-Live29
0.50 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 1
Tickmill-Live09
2.75 × 4
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
5.67 × 6
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
OctaFX-Real
7.11 × 9
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.45 × 1443
Exness-Real29
20.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
The Patient Sniper is a minimalist trading strategy designed for consistency and discipline.  
We open only 1–2 positions at a time, focusing on high-probability setups with clear risk control.  
No scalping, no noise – each trade is carefully planned and held until Take Profit or a solid profit target is reached.  
This signal emphasizes patience, accuracy, and transparency.  
Ideal for traders who value stability, low drawdown, and a clean trading history.  
Main instrument: XAUUSD (Gold).  
Risk management: strict lot sizing, clear TP levels, and no overtrading.  
Follow this signal if you prefer quality over quantity.
Non ci sono recensioni
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 15.17% of days out of the 145 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.83% of days out of the 145 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Patience Shot
30USD al mese
0%
0
0
USD
251
USD
21
32%
372
69%
100%
1.23
0.75
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.