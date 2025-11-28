- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
17 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
102.63 PLN
Worst Trade:
0.00 PLN
Profitto lordo:
949.50 PLN (1 232 pips)
Perdita lorda:
0.00 PLN
Vincite massime consecutive:
17 (949.50 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
949.50 PLN (17)
Indice di Sharpe:
1.96
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
17 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
55.85 PLN
Profitto medio:
55.85 PLN
Perdita media:
0.00 PLN
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 PLN)
Massima perdita consecutiva:
0.00 PLN (0)
Crescita mensile:
8.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 PLN
Massimale:
0.00 PLN (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Per equità:
0.40% (83.13 PLN)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|13
|USDCAD.pro
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.pro
|229
|USDCAD.pro
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.pro
|928
|USDCAD.pro
|304
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +102.63 PLN
Worst Trade: -0 PLN
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +949.50 PLN
Massima perdita consecutiva: -0.00 PLN
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
21K
PLN
PLN
2
100%
17
100%
100%
n/a
55.85
PLN
PLN
0%
1:100