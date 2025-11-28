SegnaliSezioni
Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
0%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
17 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
102.63 PLN
Worst Trade:
0.00 PLN
Profitto lordo:
949.50 PLN (1 232 pips)
Perdita lorda:
0.00 PLN
Vincite massime consecutive:
17 (949.50 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
949.50 PLN (17)
Indice di Sharpe:
1.96
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
17 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
55.85 PLN
Profitto medio:
55.85 PLN
Perdita media:
0.00 PLN
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 PLN)
Massima perdita consecutiva:
0.00 PLN (0)
Crescita mensile:
8.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 PLN
Massimale:
0.00 PLN (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Per equità:
0.40% (83.13 PLN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.pro 13
USDCAD.pro 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.pro 229
USDCAD.pro 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.pro 928
USDCAD.pro 304
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.63 PLN
Worst Trade: -0 PLN
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +949.50 PLN
Massima perdita consecutiva: -0.00 PLN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.


Non ci sono recensioni
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
