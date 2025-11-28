- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
60 (86.95%)
Loss Trade:
9 (13.04%)
Best Trade:
1.79 USD
Worst Trade:
-13.30 USD
Profitto lordo:
34.76 USD (3 756 pips)
Perdita lorda:
-22.16 USD (1 497 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (9.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.88 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
3.21%
Massimo carico di deposito:
58.77%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
35 (50.72%)
Short Trade:
34 (49.28%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
-2.46 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.30 USD (1)
Crescita mensile:
63.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.30 USD (37.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.84% (13.30 USD)
Per equità:
22.04% (5.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.79 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.88 USD
Massima perdita consecutiva: -13.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Разгон 2026
