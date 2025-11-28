- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
29 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.78 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
110.17 USD (5 642 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
29 (110.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.17 USD (29)
Indice di Sharpe:
3.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.99%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
29 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.80 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +110.17 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Standard4
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 37
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 177
|
CXMDirect-Live
|0.00 × 6
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 48
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 4
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VTSynergy-Live-UK-2
|0.00 × 15
|
XMGlobal-Real 3
|0.00 × 57
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 1
|
OrientalWealth2-Live
|0.00 × 6
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 6
|
LiteForex-Cent2.com
|0.00 × 6
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 198
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 10
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
GBPUSD ONLY
