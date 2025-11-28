- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
22 (81.48%)
Loss Trade:
5 (18.52%)
Best Trade:
27.35 USD
Worst Trade:
-13.10 USD
Profitto lordo:
110.71 USD (11 058 pips)
Perdita lorda:
-41.61 USD (4 132 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (39.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
9 (33.33%)
Short Trade:
18 (66.67%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
2.56 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-8.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.08 USD (2)
Crescita mensile:
11.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
20.12 USD (3.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.35 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +39.43 USD
Massima perdita consecutiva: -20.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Non ci sono recensioni