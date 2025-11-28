SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MDN88
Mohammad Dasdarnejad

MDN88

Mohammad Dasdarnejad
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-MT5 10
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.36 USD (125 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (3.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.36 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.29%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (20.00%)
Short Trade:
4 (80.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
0.67 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.72% (5.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3
EURUSD 1
USDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 2
EURUSD 1
USDCAD 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 80
EURUSD 45
USDCAD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.36 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 6
0.10 × 10
Exness-MT5Real23
0.33 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
High success rate signals only
minimum risk
Non ci sono recensioni
2025.11.28 08:07
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MDN88
30USD al mese
0%
0
0
USD
190
USD
1
0%
5
100%
100%
n/a
0.67
USD
3%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.