Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.36 USD (125 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (3.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.36 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.29%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (20.00%)
Short Trade:
4 (80.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
0.67 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.72% (5.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|80
|EURUSD
|45
|USDCAD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.36 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
|
XMGlobal-MT5 6
|0.10 × 10
|
Exness-MT5Real23
|0.33 × 3
