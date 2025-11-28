SegnaliSezioni
Anesu Ralph Husaiwevu

Eventually Trading

Anesu Ralph Husaiwevu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 44 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
DerivSVG-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
6.87 USD
Worst Trade:
-15.64 USD
Profitto lordo:
6.87 USD (68 655 pips)
Perdita lorda:
-30.13 USD (73 502 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (6.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.87 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.75
Attività di trading:
10.08%
Massimo carico di deposito:
1.26%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-7.75 USD
Profitto medio:
6.87 USD
Perdita media:
-15.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.13 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.26 USD
Massimale:
30.13 USD (5.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.94% (30.13 USD)
Per equità:
2.26% (11.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Volatility 90 (1s) Index 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Volatility 90 (1s) Index -23
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Volatility 90 (1s) Index -4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.87 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.87 USD
Massima perdita consecutiva: -30.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Only trade GOLD XAUUSD & VOLATILITY 90(1S) INDEX

Results speak, no need to explain myself.

I'm also on TradingView, Youtube, Facebook & Telegram 

Take your time

Eventually Trading 

Undefeated!

Non ci sono recensioni
2025.11.28 08:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
