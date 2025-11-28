SegnaliSezioni
Ike Ananda Fata

The Flying Dragoon

Ike Ananda Fata
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 70 USD al mese
crescita dal 2025 -81%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
22.64 USD
Worst Trade:
-199.04 USD
Profitto lordo:
49.60 USD (617 pips)
Perdita lorda:
-856.64 USD (10 708 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (49.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.72
Attività di trading:
2.88%
Massimo carico di deposito:
95.84%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
48 secondi
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.06
Profitto previsto:
-100.88 USD
Profitto medio:
16.53 USD
Perdita media:
-171.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-856.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-856.64 USD (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
856.64 USD
Massimale:
856.64 USD (85.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.66% (856.64 USD)
Per equità:
45.09% (64.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -807
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.64 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +49.60 USD
Massima perdita consecutiva: -856.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
Naga Terbang
Non ci sono recensioni
2025.11.28 09:07
Share of trading days is too low
2025.11.28 09:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 09:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 08:07
Share of trading days is too low
2025.11.28 08:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 08:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 08:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 06:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Flying Dragoon
70USD al mese
-81%
0
0
USD
193
USD
1
100%
8
37%
3%
0.05
-100.88
USD
86%
1:500
Copia

