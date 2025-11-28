- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
31 (93.93%)
Loss Trade:
2 (6.06%)
Best Trade:
126.60 USD
Worst Trade:
-81.68 USD
Profitto lordo:
694.03 USD (29 223 pips)
Perdita lorda:
-151.63 USD (4 753 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (537.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
537.86 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.64
Long Trade:
26 (78.79%)
Short Trade:
7 (21.21%)
Fattore di profitto:
4.58
Profitto previsto:
16.44 USD
Profitto medio:
22.39 USD
Perdita media:
-75.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-81.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.68 USD (1)
Crescita mensile:
32.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.75 USD
Massimale:
81.68 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|22
|EURUSD.m
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|520
|EURUSD.m
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|24K
|EURUSD.m
|254
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.60 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +537.86 USD
Massima perdita consecutiva: -81.68 USD
