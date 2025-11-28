SegnaliSezioni
Stephanny

Trendy 8

Stephanny
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
29 (85.29%)
Loss Trade:
5 (14.71%)
Best Trade:
127.36 USD
Worst Trade:
-89.96 USD
Profitto lordo:
764.98 USD (45 449 pips)
Perdita lorda:
-170.47 USD (8 570 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (376.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.64 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
6.61
Long Trade:
26 (76.47%)
Short Trade:
8 (23.53%)
Fattore di profitto:
4.49
Profitto previsto:
17.49 USD
Profitto medio:
26.38 USD
Perdita media:
-34.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.96 USD (1)
Crescita mensile:
73.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
89.96 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 29
EURUSD.m 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 594
EURUSD.m 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 37K
EURUSD.m 84
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +127.36 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +376.64 USD
Massima perdita consecutiva: -1.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Follow the trend is my trendy strategi. By Koki Duit +6287855584820
2025.11.28 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 06:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 13.24% of days out of the 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 04:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 04:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 04:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
