- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
29 (85.29%)
Loss Trade:
5 (14.71%)
Best Trade:
127.36 USD
Worst Trade:
-89.96 USD
Profitto lordo:
764.98 USD (45 449 pips)
Perdita lorda:
-170.47 USD (8 570 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (376.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.64 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
6.61
Long Trade:
26 (76.47%)
Short Trade:
8 (23.53%)
Fattore di profitto:
4.49
Profitto previsto:
17.49 USD
Profitto medio:
26.38 USD
Perdita media:
-34.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.96 USD (1)
Crescita mensile:
73.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
89.96 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|29
|EURUSD.m
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|594
|EURUSD.m
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|37K
|EURUSD.m
|84
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +127.36 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +376.64 USD
Massima perdita consecutiva: -1.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Follow the trend is my trendy strategi. By Koki Duit +6287855584820
