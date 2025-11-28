- Crescita
Trade:
31
Profit Trade:
24 (77.41%)
Loss Trade:
7 (22.58%)
Best Trade:
72.94 USD
Worst Trade:
-8.49 USD
Profitto lordo:
170.31 USD (19 749 pips)
Perdita lorda:
-29.28 USD (22 931 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (31.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
42.22%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
10.98
Long Trade:
8 (25.81%)
Short Trade:
23 (74.19%)
Fattore di profitto:
5.82
Profitto previsto:
4.55 USD
Profitto medio:
7.10 USD
Perdita media:
-4.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-12.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.84 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.84 USD
Massimale:
12.84 USD (3.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.21% (12.84 USD)
Per equità:
7.14% (38.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|CADCHF
|10
|AUDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|BTCUSD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|118
|CADCHF
|1
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|GBPAUD
|25
|BTCUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|265
|CADCHF
|12
|AUDCAD
|47
|AUDCHF
|8
|GBPAUD
|390
|BTCUSD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
35%
0
0
USD
USD
541
USD
USD
1
0%
31
77%
100%
5.81
4.55
USD
USD
7%
1:500