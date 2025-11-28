SegnaliSezioni
Guo Sheng Guan

DLSM01

Guo Sheng Guan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
DLSMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
10 (50.00%)
Loss Trade:
10 (50.00%)
Best Trade:
8.57 USD
Worst Trade:
-7.83 USD
Profitto lordo:
23.53 USD (2 347 pips)
Perdita lorda:
-38.91 USD (3 886 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.27 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
16.65%
Massimo carico di deposito:
50.95%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.77 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-3.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.10 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.56 USD
Massimale:
17.56 USD (17.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.56% (17.56 USD)
Per equità:
6.71% (6.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.57 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.42 USD
Massima perdita consecutiva: -12.10 USD

Non ci sono recensioni
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 05:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 04:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 03:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 03:45
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.28 03:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 03:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
