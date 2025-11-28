- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.54 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
96.98 USD (16 704 pips)
Perdita lorda:
-2.80 USD
Vincite massime consecutive:
8 (96.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.98 USD (8)
Indice di Sharpe:
3.72
Attività di trading:
1.98%
Massimo carico di deposito:
6.37%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
112.12
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
34.64
Profitto previsto:
12.12 USD
Profitto medio:
12.12 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
0.84 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.84 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72
|EURUSD
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|388
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.54 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +96.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|3.10 × 785
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real3
|9.14 × 369
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Use the Time frame currency pair trading system:
XAUUSD >>> Time frame H1
EURUSD >>> Time frame H1
XAUUSD >>> Time frame M5
GBPUSD >>> Time frame M5
Non ci sono recensioni
