SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Soonthon Kuljiranuwat
Soonthon Kuljiranuwat

Soonthon Kuljiranuwat

Soonthon Kuljiranuwat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Exness-MT5Real7
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.54 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
96.98 USD (16 704 pips)
Perdita lorda:
-2.80 USD
Vincite massime consecutive:
8 (96.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.98 USD (8)
Indice di Sharpe:
3.72
Attività di trading:
1.98%
Massimo carico di deposito:
6.37%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
112.12
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
34.64
Profitto previsto:
12.12 USD
Profitto medio:
12.12 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
0.84 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.84 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 72
EURUSD 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 388
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.54 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +96.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real7
3.10 × 785
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
4.97 × 29
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real3
9.14 × 369
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Use the Time frame currency pair trading system:

XAUUSD >>> Time frame H1

EURUSD >>> Time frame H1

XAUUSD >>> Time frame M5

GBPUSD >>> Time frame M5

Non ci sono recensioni
2025.12.01 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.29 01:37 2025.11.29 01:37:43  

Use the Time frame currency pair trading system: XAUUSD >>> Time frame H1 EURUSD >>> Time frame H1 XAUUSD >>> Time frame M5 GBPUSD >>> Time frame M5

2025.11.28 12:18
Share of trading days is too low
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 11:18
Share of trading days is too low
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 03:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 03:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Soonthon Kuljiranuwat
100USD al mese
9%
0
0
USD
1.2K
USD
1
100%
8
100%
2%
34.63
12.12
USD
0%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.