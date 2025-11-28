- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
28 (73.68%)
Loss Trade:
10 (26.32%)
Best Trade:
7.54 USD
Worst Trade:
-8.76 USD
Profitto lordo:
55.09 USD (3 874 pips)
Perdita lorda:
-47.75 USD (1 791 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (22.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.17 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
37.44%
Massimo carico di deposito:
85.17%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
18 (47.37%)
Short Trade:
20 (52.63%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-4.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.43 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.83 USD
Massimale:
23.33 USD (11.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.19% (23.33 USD)
Per equità:
5.62% (10.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|USDJPY
|9
|SpotBrent
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29
|USDJPY
|-14
|SpotBrent
|0
|EURJPY
|-8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-443
|SpotBrent
|379
|EURJPY
|-129
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.54 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.17 USD
Massima perdita consecutiva: -11.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.62 × 26
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.75 × 16
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Alpari-MT5
|0.89 × 36
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 588
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
VantageFX-Live
|2.09 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.11 × 10061
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3442
|
ICMarkets-MT5
|3.60 × 30
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1923
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|4.33 × 119
|
Ava-Real 1-MT5
|4.56 × 9
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
18 più
