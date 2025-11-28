SegnaliSezioni
Deng Feng Lei

Francis

Deng Feng Lei
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
28 (73.68%)
Loss Trade:
10 (26.32%)
Best Trade:
7.54 USD
Worst Trade:
-8.76 USD
Profitto lordo:
55.09 USD (3 874 pips)
Perdita lorda:
-47.75 USD (1 791 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (22.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.17 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
37.44%
Massimo carico di deposito:
85.17%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
18 (47.37%)
Short Trade:
20 (52.63%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-4.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.43 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.83 USD
Massimale:
23.33 USD (11.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.19% (23.33 USD)
Per equità:
5.62% (10.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
USDJPY 9
SpotBrent 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29
USDJPY -14
SpotBrent 0
EURJPY -8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.3K
USDJPY -443
SpotBrent 379
EURJPY -129
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.54 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.17 USD
Massima perdita consecutiva: -11.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.62 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.75 × 16
Eightcap-Live
0.85 × 61
Alpari-MT5
0.89 × 36
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 588
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
VantageFX-Live
2.09 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.11 × 10061
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
RealmsTech-Live
2.46 × 13
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3442
ICMarkets-MT5
3.60 × 30
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1923
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
4.33 × 119
Ava-Real 1-MT5
4.56 × 9
VantageInternational-Live
4.73 × 60
18 più
Non ci sono recensioni
2025.11.28 03:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
