Dingjia Xiong

Smart Breakout Pioneer

Dingjia Xiong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
6 (24.00%)
Loss Trade:
19 (76.00%)
Best Trade:
238.80 USD
Worst Trade:
-70.70 USD
Profitto lordo:
427.85 USD (6 000 pips)
Perdita lorda:
-247.45 USD (9 500 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (49.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.80 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.03%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
14 (56.00%)
Short Trade:
11 (44.00%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
7.22 USD
Profitto medio:
71.31 USD
Perdita media:
-13.02 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-151.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.50 USD (6)
Crescita mensile:
0.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.50 USD
Massimale:
151.50 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.51% (151.50 USD)
Per equità:
0.01% (1.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 180
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +238.80 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +49.75 USD
Massima perdita consecutiva: -151.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.28 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

