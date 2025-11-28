SegnaliSezioni
Yuri Taicer Araujo Souza

Futuro em Deus

Yuri Taicer Araujo Souza
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 2%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
27 (93.10%)
Loss Trade:
2 (6.90%)
Best Trade:
5.64 USD
Worst Trade:
-21.96 USD
Profitto lordo:
69.05 USD (2 299 pips)
Perdita lorda:
-38.82 USD (1 097 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (57.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.37 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
70.10%
Massimo carico di deposito:
12.15%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
29 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-19.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-38.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.82 USD (2)
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.82 USD (2.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.67% (38.82 USD)
Per equità:
5.48% (79.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.64 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +57.37 USD
Massima perdita consecutiva: -38.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.28 03:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 03:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 01:45
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.28 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Futuro em Deus
35USD al mese
2%
0
0
USD
1.4K
USD
1
96%
29
93%
70%
1.77
1.04
USD
5%
1:500
Copia

