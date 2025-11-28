- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
55.67 USD
Worst Trade:
-14.28 USD
Profitto lordo:
55.67 USD (2 852 pips)
Perdita lorda:
-14.76 USD (714 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (55.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.67 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.77
Profitto previsto:
20.46 USD
Profitto medio:
55.67 USD
Perdita media:
-14.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.28 USD (1)
Crescita mensile:
1.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
14.60 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.65% (67.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|41
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|2.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.67 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +55.67 USD
Massima perdita consecutiva: -14.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RockWest-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Relive Traders
I make the same signals, using the same bot Relive Trader
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
Regards
Sapa
Non ci sono recensioni
