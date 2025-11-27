SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold and BTC
Falaq Karunia Jaya

Gold and BTC

Falaq Karunia Jaya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
XMGlobal-Real 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.54 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.08 USD (10 738 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (1.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
1 852.85
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.73%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.54 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.08 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.27 23:34
Share of trading days is too low
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 23:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 22:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 22:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 22:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 22:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati