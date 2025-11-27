SegnaliSezioni
Oniel Lorenzo Vento

Master Key FX

Oniel Lorenzo Vento
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 236
Profit Trade:
817 (66.10%)
Loss Trade:
419 (33.90%)
Best Trade:
161.10 USD
Worst Trade:
-272.75 USD
Profitto lordo:
6 810.87 USD (4 531 810 pips)
Perdita lorda:
-6 081.15 USD (3 195 159 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (95.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
291.25 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
444
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
774 (62.62%)
Short Trade:
462 (37.38%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
8.34 USD
Perdita media:
-14.51 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-435.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-935.39 USD (11)
Crescita mensile:
32.69%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
380.15 USD
Massimale:
1 001.35 USD (121.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.50% (1 000.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 976
US500 155
BTCUSD 90
EURUSD 9
GBPUSD 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 534
US500 -37
BTCUSD 222
EURUSD 23
GBPUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
US500 -4.7K
BTCUSD 1.3M
EURUSD 455
GBPUSD -1.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +161.10 USD
Worst Trade: -273 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +95.43 USD
Massima perdita consecutiva: -435.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 33
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
Exness-MT5Real8
0.80 × 885
141 più
Non ci sono recensioni
2025.11.27 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 21:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 21:23
A large drawdown may occur on the account again
