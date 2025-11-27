- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 236
Profit Trade:
817 (66.10%)
Loss Trade:
419 (33.90%)
Best Trade:
161.10 USD
Worst Trade:
-272.75 USD
Profitto lordo:
6 810.87 USD (4 531 810 pips)
Perdita lorda:
-6 081.15 USD (3 195 159 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (95.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
291.25 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
444
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
774 (62.62%)
Short Trade:
462 (37.38%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
8.34 USD
Perdita media:
-14.51 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-435.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-935.39 USD (11)
Crescita mensile:
32.69%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
380.15 USD
Massimale:
1 001.35 USD (121.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.50% (1 000.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|976
|US500
|155
|BTCUSD
|90
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|534
|US500
|-37
|BTCUSD
|222
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|US500
|-4.7K
|BTCUSD
|1.3M
|EURUSD
|455
|GBPUSD
|-1.1K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +161.10 USD
Worst Trade: -273 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +95.43 USD
Massima perdita consecutiva: -435.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 33
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 885
