Harsh Kumar Bhagat

MR

Harsh Kumar Bhagat
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
19 (55.88%)
Loss Trade:
15 (44.12%)
Best Trade:
36.43 USD
Worst Trade:
-133.88 USD
Profitto lordo:
217.68 USD (15 360 pips)
Perdita lorda:
-320.99 USD (17 683 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (41.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.39%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
32 (94.12%)
Short Trade:
2 (5.88%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-3.04 USD
Profitto medio:
11.46 USD
Perdita media:
-21.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.88 USD (1)
Crescita mensile:
-4.73%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.15 USD
Massimale:
170.30 USD (9.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.75% (167.25 USD)
Per equità:
4.16% (93.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
NZDJPY 1
WTI 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -151
NZDJPY 13
WTI 36
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.4K
NZDJPY 1K
WTI 72
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.43 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.97 USD
Massima perdita consecutiva: -10.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 15
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 63
Exness-MT5Real2
0.00 × 10
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.07 × 44
ICMarkets-MT5
0.26 × 180
Exness-MT5Real
0.37 × 30
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 258
TitanFX-MT5-01
0.89 × 305
Pepperstone-MT5-Live01
1.14 × 49
Alpari-MT5
1.48 × 602
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.62 × 29
FOREX.comGlobalCN-Live 534
2.88 × 8
RannForex-Server
3.00 × 1
ForexChief-MT5
3.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 27
AdmiralMarkets-Live
6.54 × 48
11 più
Trend Trading System - Mixed Manual Trading + Algos 
Non ci sono recensioni
2025.11.28 17:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 21:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 21:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MR
30USD al mese
-5%
0
0
USD
2.2K
USD
2
94%
34
55%
100%
0.67
-3.04
USD
8%
1:500
Copia

