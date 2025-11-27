- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
19 (55.88%)
Loss Trade:
15 (44.12%)
Best Trade:
36.43 USD
Worst Trade:
-133.88 USD
Profitto lordo:
217.68 USD (15 360 pips)
Perdita lorda:
-320.99 USD (17 683 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (41.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.39%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
32 (94.12%)
Short Trade:
2 (5.88%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-3.04 USD
Profitto medio:
11.46 USD
Perdita media:
-21.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.88 USD (1)
Crescita mensile:
-4.73%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.15 USD
Massimale:
170.30 USD (9.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.75% (167.25 USD)
Per equità:
4.16% (93.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|NZDJPY
|1
|WTI
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-151
|NZDJPY
|13
|WTI
|36
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|NZDJPY
|1K
|WTI
|72
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.43 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.97 USD
Massima perdita consecutiva: -10.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 258
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.14 × 49
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
RannForex-Server
|3.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
Trend Trading System - Mixed Manual Trading + Algos
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
2
94%
34
55%
100%
0.67
-3.04
USD
USD
8%
1:500