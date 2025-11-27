SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Probadorxx
Andres Felipe Mera

Probadorxx

Andres Felipe Mera
0 recensioni
Affidabilità
169 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
PUPrime-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
308
Profit Trade:
306 (99.35%)
Loss Trade:
2 (0.65%)
Best Trade:
8 610.00 USD
Worst Trade:
-333.55 USD
Profitto lordo:
259 388.16 USD (14 453 370 pips)
Perdita lorda:
-454.58 USD (166 967 pips)
Vincite massime consecutive:
264 (209 246.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209 246.49 USD (264)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.02%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
776.30
Long Trade:
106 (34.42%)
Short Trade:
202 (65.58%)
Fattore di profitto:
570.61
Profitto previsto:
840.69 USD
Profitto medio:
847.67 USD
Perdita media:
-227.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-333.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.55 USD (1)
Crescita mensile:
38.79%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
333.55 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
14.86% (6 081.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 112
GBPUSD.s 53
BTCUSD 48
EURUSD.s 27
USDJPY.s 26
USDCHF.s 21
XAGUSD.s 7
USDCAD.s 4
NAS100 4
AUDUSD.s 2
SP500 2
EURJPY.s 1
GBPJPY.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 105K
GBPUSD.s 27K
BTCUSD 75K
EURUSD.s 13K
USDJPY.s 18K
USDCHF.s 9.7K
XAGUSD.s 5.7K
USDCAD.s 1.5K
NAS100 784
AUDUSD.s 494
SP500 1.9K
EURJPY.s 205
GBPJPY.s 347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 225K
GBPUSD.s 41K
BTCUSD 14M
EURUSD.s 18K
USDJPY.s 53K
USDCHF.s 11K
XAGUSD.s 3.3K
USDCAD.s 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD.s 720
SP500 6.2K
EURJPY.s 975
GBPJPY.s 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 610.00 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 264
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +209 246.49 USD
Massima perdita consecutiva: -333.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.27 21:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Probadorxx
50USD al mese
0%
0
0
USD
41K
USD
169
0%
308
99%
100%
570.61
840.69
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.