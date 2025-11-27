SegnaliSezioni
Khor Yeaw Khoing

Gold Miner

Khor Yeaw Khoing
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
33 (64.70%)
Loss Trade:
18 (35.29%)
Best Trade:
8.20 USD
Worst Trade:
-18.30 USD
Profitto lordo:
48.44 USD (2 563 pips)
Perdita lorda:
-72.79 USD (3 511 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.79 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
76.85%
Massimo carico di deposito:
62.37%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
28 (54.90%)
Short Trade:
23 (45.10%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.48 USD
Profitto medio:
1.47 USD
Perdita media:
-4.04 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.37 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.91 USD
Massimale:
33.05 USD (33.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.00% (33.05 USD)
Per equità:
6.19% (4.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD -948
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.20 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.82 USD
Massima perdita consecutiva: -9.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.27 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
