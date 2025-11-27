- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
2 378
Profit Trade:
1 672 (70.31%)
Loss Trade:
706 (29.69%)
Best Trade:
123.30 USD
Worst Trade:
-123.70 USD
Profitto lordo:
9 525.60 USD (1 322 474 pips)
Perdita lorda:
-8 432.30 USD (738 362 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (170.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.68 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
1 650 (69.39%)
Short Trade:
728 (30.61%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
5.70 USD
Perdita media:
-11.94 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-208.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-567.85 USD (14)
Crescita mensile:
-40.84%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312.81 USD
Massimale:
923.56 USD (110.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.45% (278.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2332
|GBPJPY
|18
|CHFJPY
|11
|USDJPY
|10
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-41
|CHFJPY
|-17
|USDJPY
|29
|BTCUSD
|44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|129K
|GBPJPY
|-5.3K
|CHFJPY
|-234
|USDJPY
|607
|BTCUSD
|460K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +123.30 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +170.19 USD
Massima perdita consecutiva: -208.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
pure manual intraday ordes Only trade gold.
Minimum 1000 usd to start copy trading
Non ci sono recensioni