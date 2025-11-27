SegnaliSezioni
Lin Chen

Pure manual intraday orders

Lin Chen
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 503%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 378
Profit Trade:
1 672 (70.31%)
Loss Trade:
706 (29.69%)
Best Trade:
123.30 USD
Worst Trade:
-123.70 USD
Profitto lordo:
9 525.60 USD (1 322 474 pips)
Perdita lorda:
-8 432.30 USD (738 362 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (170.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.68 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
1 650 (69.39%)
Short Trade:
728 (30.61%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
5.70 USD
Perdita media:
-11.94 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-208.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-567.85 USD (14)
Crescita mensile:
-40.84%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312.81 USD
Massimale:
923.56 USD (110.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.45% (278.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2332
GBPJPY 18
CHFJPY 11
USDJPY 10
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -41
CHFJPY -17
USDJPY 29
BTCUSD 44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 129K
GBPJPY -5.3K
CHFJPY -234
USDJPY 607
BTCUSD 460K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.30 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +170.19 USD
Massima perdita consecutiva: -208.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
pure manual intraday ordes Only trade gold.

Minimum 1000 usd to start copy trading

2025.11.27 17:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 17:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
A large drawdown may occur on the account again
