- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
23 (85.18%)
Loss Trade:
4 (14.81%)
Best Trade:
7.46 USD
Worst Trade:
-16.08 USD
Profitto lordo:
64.87 USD (66 480 pips)
Perdita lorda:
-55.96 USD (55 668 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (21.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.04 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
16 (59.26%)
Short Trade:
11 (40.74%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
2.82 USD
Perdita media:
-13.99 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.08 USD (1)
Crescita mensile:
11.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.39 USD (20.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.46 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.04 USD
Massima perdita consecutiva: -16.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|19.29 × 7
The use of artificial intelligence in trading, especially in the Forex market, all parameters are already set up inside (second setting)
Non ci sono recensioni