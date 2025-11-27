- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
24 (77.41%)
Loss Trade:
7 (22.58%)
Best Trade:
80.00 USD
Worst Trade:
-392.02 USD
Profitto lordo:
879.09 USD (183 988 pips)
Perdita lorda:
-701.12 USD (134 961 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (200.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
272.43 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.61%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
22 (70.97%)
Short Trade:
9 (29.03%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
5.74 USD
Profitto medio:
36.63 USD
Perdita media:
-100.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-421.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-421.07 USD (2)
Crescita mensile:
51.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.61 USD
Massimale:
421.07 USD (91.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
15.98% (93.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|16
|XAUUSD
|13
|NDXUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|298
|XAUUSD
|-120
|NDXUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|9.6K
|XAUUSD
|39K
|NDXUSD
|480
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.00 USD
Worst Trade: -392 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +200.00 USD
Massima perdita consecutiva: -421.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
