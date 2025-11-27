SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AnoJokamp354 Signal
Muhammad Kanzhul Umal

AnoJokamp354 Signal

Muhammad Kanzhul Umal
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
130 (37.79%)
Loss Trade:
214 (62.21%)
Best Trade:
48.82 USD
Worst Trade:
-20.95 USD
Profitto lordo:
346.40 USD (1 437 640 pips)
Perdita lorda:
-462.64 USD (1 090 678 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (42.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.82 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
173 (50.29%)
Short Trade:
171 (49.71%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-2.16 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-9.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.40 USD (13)
Crescita mensile:
-32.66%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.30 USD
Massimale:
188.69 USD (77.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.44% (0.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 102
BTCUSD 96
EURUSD 34
USDCHF 34
USDCAD 34
USDJPY 25
GBPUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -59
BTCUSD -6
EURUSD -14
USDCHF -10
USDCAD -5
USDJPY -10
GBPUSD -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -16K
BTCUSD 364K
EURUSD -156
USDCHF -207
USDCAD 219
USDJPY -504
GBPUSD -566
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.82 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +42.79 USD
Massima perdita consecutiva: -9.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.77 × 1545
Exness-MT5Real8
2.50 × 6
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.43 × 822
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
