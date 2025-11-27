- Crescita
Trade:
344
Profit Trade:
130 (37.79%)
Loss Trade:
214 (62.21%)
Best Trade:
48.82 USD
Worst Trade:
-20.95 USD
Profitto lordo:
346.40 USD (1 437 640 pips)
Perdita lorda:
-462.64 USD (1 090 678 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (42.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.82 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
173 (50.29%)
Short Trade:
171 (49.71%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-2.16 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-9.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.40 USD (13)
Crescita mensile:
-32.66%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.30 USD
Massimale:
188.69 USD (77.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.44% (0.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|BTCUSD
|96
|EURUSD
|34
|USDCHF
|34
|USDCAD
|34
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-59
|BTCUSD
|-6
|EURUSD
|-14
|USDCHF
|-10
|USDCAD
|-5
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-16K
|BTCUSD
|364K
|EURUSD
|-156
|USDCHF
|-207
|USDCAD
|219
|USDJPY
|-504
|GBPUSD
|-566
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.77 × 1545
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 6
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.43 × 822
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
