Reza Nuri

Fxfibo 97

Reza Nuri
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
STPTrading-Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
857
Profit Trade:
639 (74.56%)
Loss Trade:
218 (25.44%)
Best Trade:
198.81 USD
Worst Trade:
-244.80 USD
Profitto lordo:
9 353.66 USD (513 874 pips)
Perdita lorda:
-4 804.86 USD (265 413 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (649.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 049.59 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
41.71%
Massimo carico di deposito:
10.63%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
188
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
449 (52.39%)
Short Trade:
408 (47.61%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
5.31 USD
Profitto medio:
14.64 USD
Perdita media:
-22.04 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-920.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 006.11 USD (13)
Crescita mensile:
601.50%
Previsione annuale:
7 298.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 817.65 USD
Massimale:
1 825.64 USD (1462.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.41% (1 825.64 USD)
Per equità:
1.23% (56.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.f 824
EURUSD.s 32
CADJPY.s 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.f 4.5K
EURUSD.s 35
CADJPY.s -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.f 248K
EURUSD.s 541
CADJPY.s -18
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.81 USD
Worst Trade: -245 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +649.88 USD
Massima perdita consecutiva: -920.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STPTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control 
Non ci sono recensioni
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 14:01
A large drawdown may occur on the account again
