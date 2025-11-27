SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / OVMDT
Harold James Kakeu Fontou

OVMDT

Harold James Kakeu Fontou
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
PUPrime-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
28.10 USD
Worst Trade:
-7.51 USD
Profitto lordo:
92.26 USD (1 091 pips)
Perdita lorda:
-12.21 USD (160 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (47.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
85.81%
Massimo carico di deposito:
13.13%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.56
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
7.56
Profitto previsto:
8.89 USD
Profitto medio:
13.18 USD
Perdita media:
-6.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.21 USD (2)
Crescita mensile:
24.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.21 USD (4.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.89% (12.21 USD)
Per equità:
3.23% (20.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD.s 5
EURAUD.s 2
USDCHF.s 1
USDJPY.s 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD.s 43
EURAUD.s -4
USDCHF.s 14
USDJPY.s 28
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD.s 430
EURAUD.s -43
USDCHF.s 109
USDJPY.s 435
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.10 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.58 USD
Massima perdita consecutiva: -12.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.01 17:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 13:01
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.27 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 13:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
OVMDT
30USD al mese
25%
0
0
USD
682
USD
1
0%
9
77%
86%
7.55
8.89
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.