- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 971
Profit Trade:
980 (49.72%)
Loss Trade:
991 (50.28%)
Best Trade:
263.12 USD
Worst Trade:
-182.79 USD
Profitto lordo:
10 935.70 USD (640 155 pips)
Perdita lorda:
-9 540.48 USD (518 210 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (333.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
742.19 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.08%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1115
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
1 394 (70.73%)
Short Trade:
577 (29.27%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
11.16 USD
Perdita media:
-9.63 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-84.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-638.20 USD (7)
Crescita mensile:
4.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.87 USD
Massimale:
916.74 USD (2.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.96% (916.74 USD)
Per equità:
0.03% (10.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1861
|EURUSD.
|110
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|1.4K
|EURUSD.
|15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|122K
|EURUSD.
|-92
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +263.12 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +333.00 USD
Massima perdita consecutiva: -84.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OEXNLimited-Asia" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
黄金对冲+超短线
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
66USD al mese
5%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
2
100%
1 971
49%
100%
1.14
0.71
USD
USD
3%
1:500