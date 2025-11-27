- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
43.59 USD
Worst Trade:
-9.36 USD
Profitto lordo:
89.34 USD (1 121 pips)
Perdita lorda:
-22.54 USD (350 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (26.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.59 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.87%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
6.07 USD
Profitto medio:
12.76 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.92 USD (2)
Crescita mensile:
65.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.92 USD (10.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.13% (16.92 USD)
Per equità:
21.57% (36.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|771
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.59 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.74 USD
Massima perdita consecutiva: -16.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JDRSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.87 × 30
|
ICMarketsSC-Live10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|2.00 × 3
|
DooTechnology-Live 4
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.60 × 20
|
EGlobal-Cent6
|3.62 × 21
|
SmartMarketSolutions-Live
|3.66 × 253
|
VTMarkets-Live 2
|4.00 × 3
|
Exness-Real
|5.47 × 32
|
FXCM-GBPReal01
|5.50 × 4
|
VTMarkets-Live 3
|6.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|6.48 × 54
|
RoboForex-Prime
|6.57 × 28
|
FXCM-USDReal07
|6.98 × 42
|
DooPrime-Live 4
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|7.30 × 111
|
Pepperstone-Demo01
|7.88 × 8
12 più
Trading the USD/JPY pair using a proprietary algorithm. Day trading based on a conservative strategy.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
65%
0
0
USD
USD
169
USD
USD
1
0%
11
63%
100%
3.96
6.07
USD
USD
22%
1:500