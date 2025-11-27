- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.58 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
19.10 USD (754 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
6 (19.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.18 USD
Profitto medio:
3.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.44% (49.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|754
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.58 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +19.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
Депозит 2000$
Валюта AUD/CAD
