Narek Chechanyan

Goodsignals 10

Narek Chechanyan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.58 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
19.10 USD (754 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
6 (19.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.18 USD
Profitto medio:
3.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.44% (49.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 754
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.58 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +19.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 177
ICMarkets-Live01
0.36 × 28
Депозит 2000$

Валюта AUD/CAD

Non ci sono recensioni
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.