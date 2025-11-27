- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
9.58 USD
Worst Trade:
-0.05 USD
Profitto lordo:
25.10 USD (1 070 pips)
Perdita lorda:
-0.05 USD (5 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (23.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.76 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.42%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
501.00
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
502.00
Profitto previsto:
3.13 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 USD (1)
Crescita mensile:
1.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.05 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.08% (62.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.58 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.76 USD
Massima perdita consecutiva: -0.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 28
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
GMI-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.10 × 48
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 4
|
XMGlobal-Real 15
|0.33 × 75
|
Pepperstone-Edge09
|0.50 × 2
|
Coinexx-Live
|0.53 × 19
|
Pepperstone-Edge05
|0.78 × 50
|
ICMarkets-Live14
|0.80 × 10
|
FPMarkets-Live2
|0.81 × 37
