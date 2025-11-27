- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
34.31 USD (764 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
6 (34.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.72 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.81% (118.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCHF
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCHF
|764
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +34.31 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 13
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
GMI-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.57 × 7
|
UniverseWheel-Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.75 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.78 × 166
|
Coinexx-Demo
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.90 × 10
|
AMarkets-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|1.30 × 30
|
Activtrades-5
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.84 × 32
|
VantageInternational-Live 16
|2.00 × 2
|
FXCC1-Live
|2.07 × 14
|
ThreeTrader-Live
|2.10 × 10
|
NPBFX-Real-2
|2.50 × 8
|
TeleTrade-Server
|2.80 × 15
|
PepperstoneUK-Edge10
|2.88 × 16
