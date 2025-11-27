- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.96 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
18.58 USD (507 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (18.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.72 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.86% (57.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHF
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHF
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.96 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +18.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.20 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.39 × 77
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 97
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.82 × 11
|
RoboForex-ECN
|1.03 × 172
|
ThreeTrader-Live
|1.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 12
|
Activtrades-5
|1.67 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.75 × 4
|
FBS-Real-2
|1.88 × 8
|
KTM-Live
|2.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|2.14 × 14
|
GrandServices-Live
|2.33 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
5
100%
100%
n/a
3.72
USD
USD
3%
1:500