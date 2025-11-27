- Crescita
Trade:
24
Profit Trade:
18 (75.00%)
Loss Trade:
6 (25.00%)
Best Trade:
19.75 USD
Worst Trade:
-20.86 USD
Profitto lordo:
73.84 USD (1 609 pips)
Perdita lorda:
-31.39 USD (551 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (37.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.65 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
12 (50.00%)
Short Trade:
12 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.86 USD (1)
Crescita mensile:
2.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.86 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (1.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.75 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.65 USD
Massima perdita consecutiva: -7.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 4
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
BMFN-RealCFD
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 7
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 4
|
AFX-Real
|0.00 × 5
Депозит 2000$
Валюта EUR/GBP
