Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.78 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.83 USD (304 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (8.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.72% (14.52 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADCHF
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADCHF
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADCHF
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Best Trade: +5.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
MIC-STP-Mini-EU.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 4
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-NY7 LIVE
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
Депозит 2000$
Валюта CAD/CHF
