Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
5.58 USD
Worst Trade:
-6.26 USD
Profitto lordo:
21.70 USD (731 pips)
Perdita lorda:
-7.86 USD (161 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (13.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.79
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
2.17 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.74 USD (2)
Crescita mensile:
0.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.74 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.47% (9.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|578
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.58 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.45 USD
Massima perdita consecutiva: -7.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 10
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 12
|
XM.COM-Real 2
|0.00 × 1
|
Activtrades-4
|0.00 × 6
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.17 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN
|0.18 × 11
|
UniverseWheel-Live
|0.25 × 4
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
RoboForexEU-ECN
|0.32 × 545
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 231
|
JustForex-Live
|0.40 × 117
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 156
285 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Депозит 2000$
Валюта EUR/CHF
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
13
76%
100%
2.76
1.06
USD
USD
0%
1:500