Narek Chechanyan

Goodsignals 4

Narek Chechanyan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
5.58 USD
Worst Trade:
-6.26 USD
Profitto lordo:
21.70 USD (731 pips)
Perdita lorda:
-7.86 USD (161 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (13.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.79
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
2.17 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.74 USD (2)
Crescita mensile:
0.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.74 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.47% (9.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF 578
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.58 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.45 USD
Massima perdita consecutiva: -7.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-ECN Live
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 10
ThinkForex-Live 2
0.00 × 12
XM.COM-Real 2
0.00 × 1
Activtrades-4
0.00 × 6
SENSUS-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.17 × 12
RoboMarketsLLC-ECN
0.18 × 11
UniverseWheel-Live
0.25 × 4
TTCM-Live3
0.29 × 7
RoboForexEU-ECN
0.32 × 545
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 231
JustForex-Live
0.40 × 117
BJPuhuizhongzhi-Live
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 156
285 più
Депозит 2000$

Валюта EUR/CHF


Non ci sono recensioni
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
