Trade:
237
Profit Trade:
139 (58.64%)
Loss Trade:
98 (41.35%)
Best Trade:
33.06 USD
Worst Trade:
-33.07 USD
Profitto lordo:
1 190.48 USD (1 035 686 pips)
Perdita lorda:
-785.68 USD (567 618 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (129.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.88 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
121 (51.05%)
Short Trade:
116 (48.95%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
8.56 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-51.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.49 USD (9)
Crescita mensile:
1 226.67%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.62 USD
Massimale:
124.92 USD (57.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|226
|ETHUSDm
|10
|BTCUSDm
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|394
|ETHUSDm
|2
|BTCUSDm
|9
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|377K
|ETHUSDm
|1.5K
|BTCUSDm
|90K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.06 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +129.32 USD
Massima perdita consecutiva: -51.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is a trading account that operates 80% of the time in the morning and focuses on XAU scalping trades.
