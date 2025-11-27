SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Morning Trading
Lo Thi Mai Loan

Morning Trading

Lo Thi Mai Loan
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
139 (58.64%)
Loss Trade:
98 (41.35%)
Best Trade:
33.06 USD
Worst Trade:
-33.07 USD
Profitto lordo:
1 190.48 USD (1 035 686 pips)
Perdita lorda:
-785.68 USD (567 618 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (129.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.88 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
121 (51.05%)
Short Trade:
116 (48.95%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
8.56 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-51.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.49 USD (9)
Crescita mensile:
1 226.67%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.62 USD
Massimale:
124.92 USD (57.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 226
ETHUSDm 10
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 394
ETHUSDm 2
BTCUSDm 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 377K
ETHUSDm 1.5K
BTCUSDm 90K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.06 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +129.32 USD
Massima perdita consecutiva: -51.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is a trading account that operates 80% of the time in the morning and focuses on XAU scalping trades.
Non ci sono recensioni
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati