SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Nusantara Astral Capital
Hendra Angga Laksana

Nusantara Astral Capital

Hendra Angga Laksana
0 recensioni
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Nusantara Astral Capital is a disciplined, institutional-style trading strategy designed for investors who prioritize stability, capital preservation, and long-term performance. The system operates across XAUUSD and major Forex pairs using a multi-layer quantitative framework that blends trend alignment, volatility analysis, and strict risk control.

The strategy focuses on precision rather than frequency.
Trades are executed only when the weekly and daily trends align, volatility conditions are favorable, and structural confirmations support a high-probability setup. The system avoids aggressive grid behavior, unlimited martingale, and uncontrolled exposure. Capital protection remains the core priority.

Core Advantages:
• Multi-asset trading: XAUUSD + Major Forex pairs
• Institutional trend mapping on weekly and daily structure
• High-quality entries validated by volatility and market structure
• Controlled position scaling with predefined maximum layers
• Equity-based protection to limit drawdown
• Smooth and stable equity growth designed for serious investors

Trading Logic:
• Instruments traded: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and selected major pairs
• Trades only when trend alignment is confirmed
• Volatility filters prevent exposure during unstable market conditions
• Structural criteria ensure trades are taken only in clean environments
• No over-trading and no forced entries

Risk Management:
• Strict exposure limits
• Adaptive lot sizing based on balance
• Equity protection enabled
• Avoids extreme volatility events
• Built for long-term capital safety and portfolio stability

Subscriber Guidelines:
• Recommended multiplier: 1.0x or lower (depending on your balance)
• No VPS required for subscribers
• Keep your platform connected to ensure proper synchronization
• Auto-renewal is recommended for uninterrupted copying

Philosophy Behind the Name:
Nusantara represents heritage, resilience, and strategic unity.
Astral symbolizes universal balance, clarity, and long-term alignment.
Together, Nusantara Astral Capital reflects a trading philosophy grounded in discipline, precision, and timeless structure — combining modern quantitative logic with deep, foundational principles.

Important Notice:
Past performance does not guarantee future results.
Trading carries risk. Subscribers should select settings appropriate to their capital and risk tolerance.


Non ci sono recensioni
2025.11.27 09:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 09:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 09:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati