- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
1.25 USD
Worst Trade:
-0.25 USD
Profitto lordo:
5.46 USD (543 pips)
Perdita lorda:
-0.25 USD (24 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.65 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.46
Attività di trading:
90.06%
Massimo carico di deposito:
0.73%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
20.84
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
21.84
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
0.55 USD
Perdita media:
-0.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.25 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.25 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.71% (7.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|311
|EURUSD
|208
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.65 USD
Massima perdita consecutiva: -0.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 3947
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.97 × 3811
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 142
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
