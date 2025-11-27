- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
19 (67.85%)
Loss Trade:
9 (32.14%)
Best Trade:
9.07 USD
Worst Trade:
-8.89 USD
Profitto lordo:
50.53 USD (2 110 pips)
Perdita lorda:
-26.12 USD (842 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.33 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
12 (42.86%)
Short Trade:
16 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-2.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-16.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.02 USD (4)
Crescita mensile:
1.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.02 USD (0.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.47% (29.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.07 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.19 USD
Massima perdita consecutiva: -16.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
TeleTrade-Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
GKFX-Standard
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 10
|
FXNet-Real
|0.00 × 3
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.14 × 7
|
FXCC1-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.28 × 18
