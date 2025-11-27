- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
30 (81.08%)
Loss Trade:
7 (18.92%)
Best Trade:
15.35 USD
Worst Trade:
-17.24 USD
Profitto lordo:
111.76 USD (2 577 pips)
Perdita lorda:
-67.29 USD (1 041 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (34.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.26 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.46%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
19 (51.35%)
Short Trade:
18 (48.65%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-9.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.94 USD (3)
Crescita mensile:
2.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.94 USD (1.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.61% (32.94 USD)
Per equità:
0.32% (6.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.35 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +34.34 USD
Massima perdita consecutiva: -32.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 5
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 16
|
XM.COM-Real 7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
Activtrades-4
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ViproMarkets-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.13 × 16
